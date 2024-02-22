تراند اليوم : بالفيديو.. ناشط بيئي يعلق على استثمار شركة دواجن عالمية 8 آلاف مليون في مدينة بيش جنوب المملكة

صحيفة الخليج 365: علق الناشط البيئي أحمد بدوي، على إقبال الشركات الأجنبية على الاستثمار في السعودية.

وقال خلال لقاء مع بودكاست شيم وضاح:" شركة دواجن عالمية استثمرت 8 آلاف مليون في بيش جنوب المملكة". وتابع:" ذلك يعني أن هذا البلد متوجه توجه صاروخي للتصدير، ليس شغل محلي وإنما نصير مركز للعالم الإسلامي والأفريقي ".

وأردف:"شركة عالمية برازيلية تستثمر 8 آلاف مليون في مدينة صغيرة اسمها بيش، فكم تستثمر في جدة".

وأضاف:" مدينة البروتين في السعودية صارت كلها في بيش، الحين كل مزارع المواشي تتحول إلى بيش وهذا قرار صائب لأن بيش منطقة زراعية، وأرض خصبة طوال آلاف السنين، وأتوقع أن تصبح بيش مدينة عالمية للتصدير لكل دول العالم".