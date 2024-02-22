تراند اليوم : "بآية قرآنية ".. بالفيديو.. الأمير عبد الرحمن بن مساعد يرد على من "يشتم" السعودية بسبب القضية الفلسطينية

صحيفة الخليج 365: رد الأمير عبد الرحمن بن مساعد، على من يشتم المملكة بسبب مواقفها من القضية الفلسطينية.

مصالح شعبوية

وقال "بن مساعد" في حوار بالمنتدى السعودي للإعلام: "السعودية عمرها ما استخدمت القدس والقضية الفلسطينية لتحقيق مصالح شعبوية أو تحقيق مكاسب لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تعطي فائدة للفلسطينيين".

النكران والشتائم

وأكمل: "أنا أسمع وأنا أقول شيء شخصي ولا علاقة له بالسياسة الخارجية أنه في ناس تقول إن هناك من يشتم السعودية رغم مواقفها الإيجابية الهائلة مع القضية الفلسطينية تجد البعض لسبب أو لآخر في نوع من الجحود من البعض وليس الكل والنكران والشتائم وشيء لا يليق يعني".

جحود وحقد

وزاد: "أنا أقول دائما في آية في القرآن:(وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ)..فالمملكة لا تبني مواقفها مع القضية الفلسطينية تحديدا ما هي مستنية أحد يشكرها عليه ولن يثنيها عن هذا الموقف جحود أحد أو حقد موتور أو أحد له مصالح".

الشعارات الرنانة

وأشار: "أكثر الناس حديثا عن القدس وإقحام القدس في مصطلحاتهم هم أبعد الناس والأحداث أثبتت ولا أريد الدخول ربما لتغير الأجندات السياسية في المنطقة الآن في إعطاء أمثلة ولا الأمثلة لأي حصيف واضحة وثبت بما لا يدع مجال للشك أن الذين كانوا يستخدموا الشعارات الرنانة في القدس أبعد ما يكونوا عن فائدة القدس أو القضية الفلسطينية".