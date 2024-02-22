تراند اليوم : بالفيديو:"الخضيري" يكشف أفضل علاج للبواسير والناسور والشرخ.. وينصح بتناول هذه الأطعمة!

صحيفة الخليج 365: كشف المختص في أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، عن أفضل علاج للبواسير والناسور والشرخ، وأطعمة شهيرة للتخلص من الإمساك.

وقال الخضيري، في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس": البواسير والناسور والشرخ قد تتطور لالتهابات أوخراج أو مشكلة عند قضاء الحاجة بسبب إهمال علاجها.

وأضاف: الإمساك يعمل أحيانا تجويفات داخلية وضغط شديد أثناء الإخراج مما يسبب شرخ أو ناسور، لافتا: فك الإمساك يكون بتناول الألياف وشرب الماء والورقيات والشوربة والجلي وبذور القاطونة وبذور الكتان المطحونة والنخالة والفاصوليا والبقدونس والجرجير والكرات والجزر والخيار والسلطة والقرع والطماطم والباذنجان والكوسا والزيتون والبصل والبامية والفاكهة وشرب كوبين من الماء الدافئ.

وتابع: قلل من الأشياء التي تسبب الإمساك كالجبن والدهنيات والسكريات والمعجنات والأرز والدقيق الأبيض، ناصحا بالذهاب لدورة المياه في الوقت المناسب وعدم التأجيل كي لا تتسبب في نزف دموي ومشاكل صحية.

وحث على تناول السنامكي مرتين بالأسبوع والملينات مرة أسبوعيا عندما تسوء الحالة.