تراند اليوم : ما هي الجهة المختصة برفع دعوى تعويض حال ثبوت عدم الإدانة بعد السجن؟.. مستشار قانوني يجيب _فيديو

صحيفة الخليج 365: كشف المستشار القانوني فايز العاسمي، عن الجهة المختصة برفع دعوى تعويض حال ثبوت عدم الإدانة بعد السجن.

وقال العاسمي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": قبل ما ترفع دعواك يجب أن تتأكد من شيء (إذا صدر أمر بحفظ الدعوى للنيابة العامة ولم ترفع دعواك للمحكمة فهنا ترفع دعوى تعويض عن الفترة التي قضيتها في السجن بديوان المظالم في المحكمة الإدارية).

وتابع: إذا رفعت دعواك من النيابة العامة للمحكمة الجزائية وصدر حكم بعدم ثبوت الإدانة فهنا ترفع دعواك لدى الدائرة القضائية التي صدر منها الحكم أي من المحكمة الجزائية نفسها.