تراند اليوم : بالفيديو.. "الشعلان" يكشف الإجراء المتبع في حال ضبط شخص عُثر بسيارة استأجرها على 3 حبات مخدرة وأنكر معرفته بها

صحيفة الخليج 365: كشف المحامي زياد الشعلان، عن الإجراء المتبع في حال ضبط شخص عُثر بسيارة استأجرها على 3 حبات مخدرة وأنكر معرفته بها.

وقال الشعلان في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": إذا كان أخوك قائد السيارة التي ضبطت فيها المخدرات سواء كانت السيارة باسمه أو مستعيرها فهو مسؤول عن كل ما يضبط بالسيارة.

وتابع:"العقوبة تعتمد على وصف الجرم الذي يثبت عند فضيلة ناظر القضية، فإذا ثبت عليه التعاطي فيحكم عليه بعقوبة التعاطي أم تكون المخدرات حيازة مجردة طالما أنه منكر فيعاقب بعقوبة الحيازة المجردة".