شكرا لقرائتكم تعاون سعودي صيني لبناء مصنع للبتروكيماويات بقيمة 6.3 مليار دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تتعاون الصين والمملكة العربية السعودية من أجل تطوير مصنع للبتروكيماويات بقيمة 6.3 مليار دولار في مدينة تشانغتشو الصينية، في إطار طفرة تشهدها العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الرياض وبكين.



أكبر شراكة صينية

وانطلقت أعمال بناء مصنع البتروكيماويات، خلال هذا الأسبوع، تبلغ قيمته 6.3 مليار دولار، في مدينة تشانغتشو بمقاطعة فوجيان في الصين. ومن المتوقع أن ينتج المصنع عند اكتماله في عام 2026، 1.8 مليون طن من الإيثيلين سنويًّا، بحسب موقع جلوبال كونستركشن ريفيو globalconstructionreview.

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وأفاد الموقع بأن المشروع عبارة عن تعاون مشترك بين الشركة السعودية للصناعات الأساسية (بنسبة 51%)، ومجموعة فوجيان للطاقة للبتروكيماويات (بنسبة 49%). ويعد هذا التعاون أكبر نسبة شراكة أجنبية في تاريخ شركة فوجيان، حسبما ذكرت وكالة أنباء شينخوا.

تطوير صناعة البتروكيماويات

وقال عبدالرحمن الفقيه الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك): إن الهدف هو إقامة وجود لتصنيع البتروكيماويات في آسيا.

وتشير تقديرات مجلس الدولة الصيني إلى أن هذا المخطط سيؤدي إلى ضخ 28 مليار دولار أخرى في استثمارات المنبع والمصب، أي مرافق تزويد مصنع البتروكيماويات ومعالجة الإيثيلين.

أهمية الإيثيلين بالشرق الأوسط

يعد الإيثيلين أحد أهم المواد البتروكيماوية الوسيطة وهو مادة خام لمنتجات مثل تغليف المواد الغذائية والأفلام ولعب الأطفال وحاويات المواد الغذائية والزجاجات والأنابيب ومضادات التجمد والسجاد والعوازل والأدوات المنزلية.

وعلقت وكالة Invest Fujian بأن المقاطعة الصينية جعلت من البتروكيماويات أولوية وقامت بتوحيد بناء المجمعات الصناعية، فيما تشهد صناعة البتروكيماويات في الصين تطورًا سريعًا.

مادة الإيثيلين هي واحدة من أهم وأكثر المواد البلاستيكية انتشارًا واستخدامًا في العالم. تتميز بخصائص فريدة تجعلها ذات أهمية كبيرة في مجالات عديدة، يستخدم الإيثيلين في صناعة العديد من المنتجات البلاستيكية والمواد الصناعية، مثل أكياس التسوق، والزجاجات البلاستيكية، وأنابيب الصرف الصحي، والأغشية البلاستيكية. تعتبر هذه التطبيقات أساسية في الحياة اليومية والصناعات المختلفة.