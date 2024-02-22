شكرا لمتابعة خبر عن مواطن رفض ضيوفه الأكل من ذبيحته: قالوا نبي خروف..فيديو! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى مواطن موقفًا له مع ضيوف رفضوا تناول الذبيحة التي قدمها للضايفة لهم وإكرامهم بعدما أتوا إليه في وقت متأخر من اليوم.

وأوضح المواطن، أنه جاءه ضيوف في وقت متأخر وأراد إكرامهم وتقديم العشاء لهم، فطلب من جاره تجهيز ذبيحة له.

وأضاف، أن جاره أجابه بأنه لا يوجد في هذا الوقت سوى “تيوس” فطلب منه تجهيز مفطح مع رأس الذبيحة كاملة.

واستكمل: “قدمت التيس للضيوف ولكن زعلوا وقالوا ما نأكل التيس ونبي خروف وروحوا وما أكلوا”.