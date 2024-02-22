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تراند اليوم : "عندي الأكونت تبعك وسهل أجيبك"..بالفيديو: اللبنانية "يومي" تتوعد بمقاضاة فتاة صورتها مع شخص في فرنسا

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صحيفة الخليج 365: توعدت مشهورة التواصل الاجتماعي اللبنانية يمنى خوري والمعروفة باسم الدكتورة "يومي"، بمقاضاة فتاة صورتها برفقة شخص أثناء سيرهما وسط أحد الشوارع فى فرنسا.

وقالت الدكتورة "يومي" فى مقطع فيديو متداول:" كنت ماشية مع رفقاتي شفت فتاة تصورني فذهبت عندها وطلبت منها حذف الفيديو، وشكرتها وقلت لها لا تنشري هذا الفيديو".

وأضافت:"البنت نشرت الفيديو على التيك توك"، مستكملة حديثها الذي دار مع الفتاة:"جيت لعندها بكل احترام وقلت لها اعملي معروف يا حبيبتي امحي الفيديو ولا تنشريه وممنوع ينزل ولا أشوفه بمحل".

وتابعت: أنتي ما احترمتي خصوصيتي وعرفت أنتي من أي دولة، وهارفع عليكي دعوى وأنا عندي الأكونت تبعك وبقدر أوصل ليكي، مضيفة: كي تتعلمي تاني مرة لا تصوريني بدون إذني كتير سهل أجيبك.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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