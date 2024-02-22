شكرا لمتابعة خبر عن شاب يلفت الأنظار بسبب فصاحته في الإلقاء والترحيب بمناسبة يوم التأسيس .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استطاع الشاب ربيع القحطاني لفت أنظار الجميع ، بسبب فصاحة لسانه أثناء ترحيبه بمعالي نائب وزير البيئة منصور المشيطي ، بمناسبة يوم التأسيس .

وألقى القحطاني قصيدة “لو علمت الدار بمن زارها فرحت” بطريقة أذهلت الحضور ، ليرد عليه المشيطي ، قائلاً : بارك الله فيك الجزيرة العربية أشرقت وأنورت بهذه الأسرة المباركة” .

وحاز مقطع الفيديو على إعجاب الكثيرين من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، مشيدين بفصاحة وطريقة إلقاء الشاب .

ويُذكر أن المملكة ستحتفل غداً الخميس بيوم التأسيس ، والذي يوافق 22 فبراير من كل عام ، من خلال عدة فعاليات في مختلف مناطق المملكة .