انت الان تتابع علاقة وطيدة بـ"تأسيس حميد".. "السديس": يحقّ لنا كسعوديين أن نفخر بهذه البلاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 22 فبراير 2024, 10:08 صباحاً

رفع رئيسُ الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، التهنئةَ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، بمناسبة ذکری یوم تأسيس المملكة قبل ثلاثة قرون. وأكّد "السديس" أن المملكة منذ تأسيسها اتخذت القرآن الكريم وسنة الرسول ﷺ دستورًا لها، وسارت على نهج السلف الصالح، واهتمت بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. وأضاف: يحقُّ لنا كسعوديين أن نفخر بهذه البلاد، ونوثق ارتباطنا بتاريخها المجيد، ونوطد علاقتنا بتأسيسها الحميد، سائلًا المولى عزَّ وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار.

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