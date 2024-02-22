تراند اليوم : من هم الأئمة الأربعة الذين حكموا الدولة السعودية الأولى؟ وكم مدة حكم كل منهم؟.. فيديو

صحيفة الخليج 365: عرضت قناة الإخبارية تقريرا عن الحكام الأربعة الذين قادوا الدولة السعودية الأولى، منذ تأسيسها عام 1727 حيث ترأس حكم الدولة الأولى 4 أئمة، أسسوا كيانا سياسيا قويا، وساهموا في بناء الدولة ورسخوا دعائم الاستقرار.

تأسيس الدولة السعودية الأولى

وقال التقرير، قاد الحكام الأربعة الدولة السعودية الأولى لأكثر من 9 عقود، تمكنوا خلالها من توحيد الدولة شرقا وغربا وشمال وجنوبا، ومثل تأسيس الدولة السعودية الأولى بداية عصر جديد في تاريخ الجزيرة العربية، إذ أسس الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى وعمره 49 عاما، منطلقا من الدرعية وقضى 40 عاما في حكم الدولة السعودية الأولى تميز فيها بترسيخ دعائم الاستقرار، واستطاع أن يوحد كثير من المدن والبلدات وكلفه ذلك حياة ابنيه فيصل وسعود.

الرياض وتابع، في عهد الإمام عبد العزيز امتدت حدود الدولة من الخليج العربي إلى البحر الأحمر وترأس حكم الدولة 25 عاما واستطاع أن يضم الرياض ضمن حدودها دون قتال، كما تغلب على حملات العثمانيين وحكام الأحساء والحجاز ونجران وحكام مسقط ومضى في بناء الدولة بكل شجاعة إلى أن اغتيل في مسجد في الدرعية.

قوة واتساع

وأضاف، أما الإمام سعود بن عبد العزيز قضى نحو 36 عاما في قيادة الدولة ومعه بلغت الدولة قوتها واتساعها، وكسى الكعبة المشرفة 7مرات.

آخر الحكام

وأشار إلى أن الإمام عبدالله بن سعود فهو آخر حكام الدولة السعودية الأولى، الإمام الشجاع الذكي الذي أفدى شعبه ووطنه بنفسه في معركة الدرعية بعد أن قضى 6 أشهر مدافعا عنها وأعلن استسلامه مقابل سلامة الأهالي.