شكرا لمتابعة خبر عن خالد الزعاق: ملابس العيد هذا العام صيفية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الدكتور خالد الزعاق أن بداية شهر رمضان ستكون يوم الإثنين، وأن عيد الفطر المبارك لهذا العام، سيكون بالصيف.

جاء ذلك حين سأله أحد جماهيره عن ان هناك حيرة في اختيار ملابس العيد لهذا، سواء أكانت صيفية ام شتوية، ليؤكد الزعاق أنها صيفية، حيث قال: “جهزوا ملابس صيفية للعيد”.

وكان الزعاق قد أكد أن الشمس ستصل لنقطة الاعتدال الربيعي اليوم الخميس 22 فبراير، تزامنًا مع الاحتفال بيوم التأسيس، كما أكد أن اليوم كان موعد اقتران الزهرة والمريخ.