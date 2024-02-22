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تراند اليوم : شاهد.. مقيم أفغاني في ‎المملكة منذ 37 عاماً يحتفل بيوم التأسيس

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صحيفة الخليج 365: عرضت قناة العربية تقريرا عن مقيم أفغاني في المملكة منذ 37 سنة يستعد للاحتفال بيوم التأسيس على طريقته الخاصة.

وقام الرجل بتزيين سيارته بالكامل بالأعلام السعودية من كافة النواحي، وكان يرتدي ملابس سعودية ويضع علم على كتفه.

وقال الرجل خلال حديثه: "أنا نصف سعودي، الله يخلي ملككم وألف مبروك، هذا البيت أمن وبيت لكل المسلمين".

وأضاف: "أي مسلم لازم يحترم البلد هذا، هذا بلد أمن الله يفكه من أي شر".

وتابع: "أنا أحبكم يا أخي ومن 37 سنة موجود هنا، وأخذت منها خير ورزق، لازم تحبوا بلدكم".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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