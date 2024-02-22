تراند اليوم : في 8 ثوان فقط... شاهد لحظة اغتيال رجل الأعمال الكولومبي "هيرنان فرانكو"

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول عبر "إكس" لحظة اغتيال رجل الأعمال الكولومبي "هيرنان فرانكو" في العاصمة بوغوتا.

وأظهر المقطع المصور بكاميرات المراقبة، لحظة دخول رجل الأعمال بسيارته عبر مدخل العقار الإلكتروني، وفي لحظة نزول "فرانكو" من السيارة انقض القاتل مسرعا نحوه وأطلق عليه عدة طلقات أردته قتيلا.

وفي المشهد التالي، ظهر القاتل يلوح بسلاحه في وجه أحد الحراس الذي انتبه لعملية الاغتيال، قبل أن يفر مسرع عبر البوابة الإلكترونية قبل لحظات من إغلاقها.

وتبين من المقطع أن عملية الاغتيال لم تستغرق سوى 8 ثوان فقط.