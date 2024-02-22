تراند اليوم : هل شمل التعليم النساء منذ تأسيس الدولة الأولى؟... شاهد أستاذة التاريخ الحديث والمعاصر مها آل خشيل تُجيب

صحيفة الخليج 365: قالت الدكتورة مها آل خشيل، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، إن المملكة حرصت منذ تأسيس الدولة الأولى على الإغداق على العلم، وبالتالي أصبح طالب العلم متفرغا أكثر للدراسة فلا يحتاج للعمل من أجل توفير مصروفات التعليم.

وتابعت عبر قناة "الإخبارية"، أن الدولة منذ التأسيس أولت اهتماما كبيرا بتعليم العامة في المساجد وأرسلت المعلمين إلى القرى والبادية لنشر العلم.

وأكملت: "الدولة الأولى لم تقصر التعليم على الذكور، فقد وجهت جانبا من التعليم للنساء فعلى سبيل المثال مسجد الإمام محمد بن سعود في الدرعية خصص به مكانا للنساء للاستماع إلى الدروس".