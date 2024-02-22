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تراند اليوم : ما الفرق بين ‎يوم التأسيس واليوم الوطني السعودي؟.. بالفيديو.. أستاذة تاريخ تجيب

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صحيفة الخليج 365: أوضحت أستاذة التاريخ في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتورة مها آل خشيل،الفرق بين يوم التأسيس واليوم الوطني السعودي.

وقالت خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: " البعض يخلط بين يوم التأسيس واليوم الوطني، وهما

مناسبتان متباعدتان زمنيا ولكنها مرتبطتان ببعضهما ارتباطا وثيقا".

وتابعت: " يوم التأسيس يرتبط بتأسيس الدولة الأولى على يد الإمام محمد بن سعود ويوافق 22 فبراير 1727".

وأضافت: " أما اليوم الوطني نحتفل فيه بإعلان توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز ويوافق 23سبتمبر 1932" .
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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