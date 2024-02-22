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تراند اليوم : شاهد.. فتيات وشباب مصريون يشاركون في احتفالات يوم التأسيس ويغنون "هذا السعودي فوق"

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو مشاركة فتيات وشباب مصريون في احتفالات يوم التأسيس.

وأظهر الفيديو تجمع عدد من الفتيات والشباب وهم يغنون : " هذا السعودي فوق فوق".

والجدير بالذكر يتم الاحتفال بيوم التأسيس في 22 فبراير كل عام.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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