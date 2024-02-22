تراند اليوم : شاهد.. فتيات وشباب مصريون يشاركون في احتفالات يوم التأسيس ويغنون "هذا السعودي فوق"

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو مشاركة فتيات وشباب مصريون في احتفالات يوم التأسيس.

وأظهر الفيديو تجمع عدد من الفتيات والشباب وهم يغنون : " هذا السعودي فوق فوق".

والجدير بالذكر يتم الاحتفال بيوم التأسيس في 22 فبراير كل عام.