تراند اليوم : شاهد.. فتيات وشباب مصريون يشاركون في احتفالات يوم التأسيس ويغنون "هذا السعودي فوق"

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو مشاركة فتيات وشباب مصريون في احتفالات يوم التأسيس.
وأظهر الفيديو تجمع عدد من الفتيات والشباب وهم يغنون : " هذا السعودي فوق فوق".
والجدير بالذكر يتم الاحتفال بيوم التأسيس في 22 فبراير كل عام.
صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو مشاركة فتيات وشباب مصريون في احتفالات يوم التأسيس.
وأظهر الفيديو تجمع عدد من الفتيات والشباب وهم يغنون : " هذا السعودي فوق فوق".
والجدير بالذكر يتم الاحتفال بيوم التأسيس في 22 فبراير كل عام.
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية