تراند اليوم : منها المقرونة والمخنق .. شاهد: أشهر ملابس المرأة بالمملكة بالتزامن مع احتفالات يوم التأسيس

صحيفة الخليج 365: وثق تقرير لقناة "الإخبارية" أشهر ملابس المرأة بالمملكة بالتزامن مع احتفالات يوم التأسيس.

المقرونة

واشتهرت منطقة شمال المملكة بـ"المقرونة"، وهي عبارة عن منديل كبير أسود يُطوى مع وسطه ليكون على شكل مثلث ثم تقوم المرأة بلفه على الرأس.

الشيلة

أما جنوب المملكة فقد اشتهرت المرأة بلبس "الشيلة"، وهي قطعة من القماش الأسود المُزين على أطرافه بخيوط مختلفة من الألوان أو بأنواع من الخرز ويتم تثبيته بعصابة ذات لون أصفر أو أحمر.

المخنق

وفي وسط المملكة، ارتدت المرأة "المخنق" وهو قماش حريري شفاف مصنوع من الشيفون أو التل، يُخاط بالكامل ما عدا فتحة تطوق الوجه، وهو مخصص لوقت الخروج من المنزل وتلبسه الفتيات الصغيرات.

البطولة