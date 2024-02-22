الفرق بين يوم التأسيس واليوم الوطني

تحتفل المملكة العربية السعودية وشعبها اليوم بذكرى يوم التأسيس الذي يصادف 22 فبراير من كل عام وذلك بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أمرا ملكيا في العام 2022 ينص بأن يكون يوم (22 فبراير) من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم (يوم التأسيس)، ويصبح إجازة رسمية.

وذلك لأن منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727 بدء عهد الإمام محمد بن سعود،هو اليوم الذي أعلن فيه الإمام محمد تأسيس الدولة السعودية الأولى، التي استمرت إلى عام 1233هـ (1818)، وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم، عليه جاء الأمر الملكي بشأن اعتماد تاريخ يوم تأسيس السعودية إجازة رسمية.

أما اليوم الوطني فيأتي احتفالا بقيام الملك عبدالعزيز-رحمه الله- بتوحيد كيان المملكة العربية السعودية، والذي يصادف يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351 هـ الموافق يوم 23 سبتمبر من عام 1932.

ويكون اليوم الوطني السعودي في اليوم 23 سبتمبر من كل عام وهو كذلك إجازة رسمية لكافة القطاعات.