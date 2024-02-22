شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تصدم السعودية وكل دول الخليج بقرار مفاجئ وخطوة جريئة..تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضربة غير متوقعة توجهها السعودية لهذه الدولة وترحل المتواجدين ومنعهم نهائياً من العودة سلطنة عمان تصدم السعودية وكل دول الخليج بقرار مفاجئ وخطوة جريئة..تفاصيل

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