شكرا لمتابعة خبر عن المصرية النصراوية الملقبة بـ خزامة تحتفل بيوم التأسيس على أنغام البراقع .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - احتفلت مشهورة تيك توك المصرية المقيمة بالمملكة ” نورا علي” المشهورة بـ”خزامة” التي تظهر باستمرار وهي تدعم نادي النصر وتشجعه بحفاوة، بيوم التأسيس وهي ترتدي الزي على أنغام فنان العرب محمد عبده.

خزامة التي اشتهرت بـ فيديوهاتها الداعمة لنادي النصر والمحبة للمملكة وشعبها، ظهرت في منطقة قصر الحكم في العاصمة الرياض وهي ترتدي الزي وعاصبة رأسها واكتفت بأغنية فنان العرب الشهيرة ” البراقع”

واشتهرت نورا باسم “خزامة” الذي كان يطلق على أشهر ناقة بالخليج، حيث يعود شهرتها إلى أنها من السلالات النادرة وأنها الناقة الأكثر جمالاً، فقد احتلت المركز الأول لسنوات عديدة في مهرجان مزاين، وهو عبارة عن مسابقة يتم فيها اختيار الناقة الأجمل من بين مجموعة من الإبل.