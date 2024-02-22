شكرا لمتابعة خبر عن فرقة روح الشرق المصرية تحتفل بيوم التأسيس وتتغنى : هذا السعودي فوق فوق .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - احتفلت فرقة روح الشرق المصرية ” كورال ” بيوم التأسيس على طريقتهم الخاصة من خلال تفاعلهم على أنغام هذا “السعودي فوق فوق ” بطريقه رائعة .

ونشرت الفرقة مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على تيك توك، وهي تتفاعل على الأنغام بحماس ويلوحون بأيديهم على الطريقة السعودية مرددين :” هذا السعودي فوق فوق يا أطهر بلد وأغلى بلد، من دون حدك نتحد .. يا بيرق التوحيد فوق فوق العلالي والبروق، المجد بك دايم يلوق.

وبيّن المقطع الذي انتشر على نطاق واسع العلاقة القوية المرتبطة بين البلدين من خلال تعليقات رواد مواقع التواصل، حيث أعرب أبناء الوطن عن سعادتهم بمشاركة الفرقة المصرية في الاحتفال بيوم التأسيس كما عبر المواطنون المصريون عن حبهم للمملكة وشعبها .

وعلّق أحد المواطنين على المقطع قائلاً :” لامستم قلوبنا بمشاعركم الطيبة، وتعيش مصر وأهل مصر “، بينما قال آخر :” يلهمونا في مصر وأهلها شكرًا على الحب والمحبة هذي.”

ويأتي يوم التأسيس كمناسبة سنوية تعبر عن فخر واعتزاز الشعب بتراثه العريق وتاريخه الغني، وفي الثاني والعشرين من فبراير لعام 2024، تتزين أرجاء المملكة بأبهى حللها للاحتفال بهذا اليوم المميز، الذي يشهد سلسلة من الفعاليات الثقافية، الفنية، الرياضية والترفيهية المنتشرة في كل مكان.