شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد الأردني يغادر منزل أسرة زوجته بالرياض بعد تقديم عزاء والدها .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - غادر ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني منزل أسرة زوجته الأميرة رجوة الحسين في الرياض بعد تقديم واجب عزاء والدها خالد بن مساعد السيف .

وودع ولي العهد عائلة السيف بعدما قدم واجب العزاء في والد زوجته الأميرة رجوة وسط سلام حار من الجميع .

وكان الأمير الحسين شارك في صلاة الجنازة على الراحل آل سيف في جامع الأمير تركي بن عبد الله في العاصمة الرياض، ثم شارك في تشييع الجثمان في مقبرة العود.

كما حضر الأمير الحسين عزاء الراحل آل سيف في مجلس شقيق الفقيد المهندس سامي بن مساعد السيف في الرياض.

وكان الديوان الملكي الهاشمي، قد نعى والد الأميرة رجوة الحسين، المرحوم، خالد بن مساعد بن سيف، وأعلن الحداد الفقيد في البلاط الملكي الهاشمي لمدة ثلاثة أيام.