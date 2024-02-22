تراند اليوم : وكالة "بلومبرغ" تكشف عن تفاصيل صفقة قادمة لشراء صندوق "الاستثمارات" حصة من مجموعة "بن لادن"

صحيفة الخليج 365: ذكرت وكالة "بلومبرغ"، أن صندوق الاستثمارات العامة (PIF) يسعى إلى الاستحواذ على حصة من مجموعة بن لادن.

وقالت الوكالة أن الصندوق يعمل مع مورغان ستانلي على صفقة محتملة لشراء مجموعة بن لادن .

وأوضحت مصادر إن صندوق الاستثمارات العامة، والبالغ حجمه 700 مليار دولار، يدرس الاستحواذ على جزء أو كل الحصة البالغة 36% المملوكة لوزارة المالية.

سيأتي الاتفاق مع صندوق الاستثمارات العامة في الوقت الذي تسعى فيه بن لادن للتعافي من سنوات من الخسائر وتقليص كومة الديون البالغة مليارات الدولارات. فيما تقدم شركة "Houlihan Lokey" المشورة بشأن إعادة هيكلة الشركة وتأمل المملكة في تحويل الشركة إلى بطل وطني قادر مرة أخرى على بناء المشاريع التي تعتبر أساسية لخطط الإصلاح الاقتصادي الطموحة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.