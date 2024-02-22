يتقدمها هجانة يحملون راية التوحيد.. مسيرات تجوب نجران احتفاءً بيوم التأسيس

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 22 فبراير 2024, 5:14 مساءً

شهدت منطقة نجران، اليوم، مسيرةً وطنيةً للمركبات بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة؛ احتفاءً بمناسبة يوم التأسيس، جابت عددًا من الشوارع؛ انطلاقًا من مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية. وحملت المسيرة الأعلام الوطنية، وصور القيادة الرشيدة، وشعارات يوم التأسيس، بما تحمله من مشاعر وطنية جياشة وعمق وطني راسخ. وشهدت المنطقة مسيرة للهجن والدراجات الهوائية، نظمها فرع وزارة الرياضة بالمنطقة، احتفاءً بالمناسبة، انطلقت من مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، وجابت الشوارع والطرق الرئيسية بالمدينة. ويتقدم المسيرة هجانة يحملون راية التوحيد "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، وصور القيادة الرشيدة، وشعارات وطنية، وشعارات تحمل عبارات يوم التأسيس "يوم بدينا"، وطن أسس ليبقى شامخًا.

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