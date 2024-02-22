فيصل بن فرحان يلتقي نظيره التركي على هامش اجتماع وزراء خارجية "العشرين"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 22 فبراير 2024, 5:27 مساءً

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية تركيا السيد هاكان فيدان، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية. وشهد اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة بشأنها. حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية فيصل غلام، ومساعد مدير عام مكتب الوزير وليد السماعيل.

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