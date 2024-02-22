تراند اليوم : "اقلب وجهك لأبلغ عنك"..رجل الأعمال خالد الشثري يكشف عن ردة فعله تجاه شخص "اعترض على عمل بائعة بالسوق"-فيديو

صحيفة الخليج 365: كشف رجل الأعمال خالد الشثري، عن موقف تعرضت له بائعة سعودية في أحد المحال.

أكشاك

وقال خلال حديثه في "بودكاست فنجان": "أول ما فتحوا الأكشاك، شفت البائعات السعوديات ووجدت أن عندهن قصص عظيمة".

موقف مع بائعة

وتحدث الشثري عن موقف لشخص مع إحدى البائعات كان يسألها بطريقة حادة كيف تتعامل مع الرجال في السوق.

راتب 3 آلاف

وتابع أنه تدخل في الحوار وقال للرجل إنه أخ الفتاة، وراتبها 3 آلاف ريال، وهي على استعداد أن تجلس في المنزل مقابل أن يوفر لها الراتب.

أبلغ عنك

وأكمل الشثري حديثه للرجل: "أنت وش علاقتك بها، اقلب وجهك لأبلغ عنك الآن".

وأشار إلى أن أمير الرياض اتخذ قرار بأن المولات كلها لا يبيع فيها إلا سعوديين، موضحا أن الدولة بدأت تفتح مجال للمواطنين.