تراند اليوم : بالفيديو.. "مهتم بالتراث" يكشف علاقة "المنديل الأصفر" بالبنت العزباء والمرأة المتزوجة في عسير

صحيفة الخليج 365: عرضت قناة الإخبارية، تقريرا عن عادة ارتداء "المنديل الأصفر" في عسير، واستخدامه في تحديد الحالة الاجتماعية للفتاة.

اللباس التقليدي

وأوضح التقرير أن اللباس التقليدي في منطقة عسير لم يكن للتزين فقط بل كان يحمل دلالات توضح حال المرأة اجتماعيا.

علامة عدم الزواج

وقال المهتم في التراث عبدالله آل ملّاح، إن البنت كانت ترتدي الثوب العسيري والحزام والمنديل الأصفر، وهذه علامة فارقة أنها ليست متزوجة.

عقدة في المنديل

وأضاف في حديثه، أنه إذا قامت الفتاة بعمل عقدة في المنديل فهذا يعني أنها مخطوبة، مشيرا إلى أن كبار السن كان لهم ملابس مختلفة، وكانت هذه العادات تساعد في أمور الزواج.

وأوضح أن المنديل الاصفر كان أهم عنصر في الزي التقليدي للمرأة بطرق ارتداء مختلفة فالبعض يربط طرفيه من الخلف تحت الشعر والبعض الآخر يعقد الربطة من الأمام.