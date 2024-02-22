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تراند اليوم : شاهد.. إطلالة زوجة الفنان عبدالله السدحان احتفالا بيوم التأسيس

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو إطلالة منيرة العبدالله، زوجة الفنان عبدالله السدحان بمناسبة يوم التأسيس.

وأظهر الفيديو زوجة السدحان وهي ترتدي عباءة، وتجلس على كرسي وتستعرض إطلالتها.

والجدير بالذكر يتم الاحتفال بيوم التأسيس في 22 فبراير كل عام.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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