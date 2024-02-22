تراند اليوم : بالفيديو.. عرض عسكري للقوات الخاصة للأمن والحماية احتفاء بيوم التأسيس

صحيفة الخليج 365: نشرت قناة "الإخبارية"، الخميس، مقطع فيديو، يرصد "احتفاء القوات الخاصة بالأمن والحماية بيوم التأسيس من خلال عرض عسكري".

وفي مقطع الفيديو، ظهر عدد من رجال القوات الخاصة بالأمن والحماية، وهم يشاركون في العرض العسكري، ويرددون الأناشيد الحماسية.

تشارك وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية بعرض إبداعي عسكري ضمن فعالية يوم التأسيس، تحت عنوان "الإنسان والأرض"، تجسد من خلاله رسالة المواطن السعودي منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى، ورؤية المملكة التنموية في العصر الحديث وإسهاماتها العالمية في ترسيخ المفاهيم الداعية لصون الأرض، المستمدة من ثقافة المجتمع الأصيلة، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".