خادم الحرمين الشريفين يحتفل على إكس بيوم التأسيس ويشيد بوحدة المملكة واستقرارها

غرد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في حسابه الرسمي على موقع “إكس” اليوم الخميس، بمناسبة “يوم التأسيس”.

وأعرب الملك سلمان عن شكره وحمده لله سبحانه، الذي حقق للمملكة العربية السعودية وحدتها المباركة وشعبها، ومسيرة الاستقرار التي استمرت لأكثر من 300 عام. وقد تماشى ذلك مع احتفالات اليوم التأسيس، حيث احتفل الشعب السعودي بتاريخ المملكة المبارك في هذا اليوم.

وأشار الملك سلمان إلى التلاحم القائد والشعب، مؤكدًا على أهمية هذه العلاقة الوثيقة والتعاون المستمر بينهما في تحقيق رؤية المملكة وتحقيق التقدم والازدهار.