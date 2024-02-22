شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق اسم يوم التأسيس على أحد الطرق في بريدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت بريدة اليوم الخميس، تدشين طريق يوم التأسيس، وذلك تزامناً مع ذكرى يوم التأسيس ويمتد من طريق الملك عبدالله شرقاً حتى حي المنتزة غرباً.

ومن جانبه بارك الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم التدشين.

وأبدى أمير القصيم سعادته في هذا اليوم التاريخي العظيم إطلاق مسمى “طريق يوم التأسيس” على إحدى الطرق المركزية في مدينة بريدة لتخليد هذه المناسبة.

واستمع الأمير إلى شرح موجز من أمين المنطقة المهندس محمد المجلي، عن أهمية طريق يوم التأسيس الذي يعد أحد الطرق الرئيسية بمدينة بريدة.