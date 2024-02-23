تراند اليوم : شاهد.. خالد الشثري: "السكيورتي" أصدقائي الحقيقيين.. وهذه قصة واحد منهم مع خاله

صحيفة الخليج 365: كشف رجل الأعمال، خالد الشثري، عن موقف مواقف، جمعته برجال الأمن العاملين بالمولات "السكيورتي"، ووصفهم بـ"أصدقاءه الحقيقيين".

خلال حديثه في "بودكاست فنجان"، قال الشثري: "أنا أمشي في المولات، رياض بارك أو بانوراما"، مضيفا "السكيورتي أصدقائي الحقيقيين، وعندهم قصص في الحياة".

وسرد قصة جمعته بأحد "السكيورتي" ويدعى خالد، قائلا:" قلت له ويش فيك، وجهك يقول فيك شيء، فقال لي فاتورة الكهرباء مقطوعة وعلي ٧٠٠ ريال"، مضيفا "شوف المعاناة".

وتحدث الشثري، عن قصة "سكيورتي" أخر، كان يريد الزواج من ابنه خاله، ونقل عنه قوله:" أنا خطاب بنت خالي، وهو طالب مهر ١٠ آلاف، عطيته ٧ وباقي ٣".

وتابع سرد قصة السكيورتي، الذي قال للشثري :"أقول لخالي أصبر علي، يقول لا، يا تجيب الـ٣، يا نفك الخطبة، وأنا أحب البنت، وأريدها".

وأضاف الشثري :" اخذت الشاب ليشتري هدية للشبكة، وبدلا من ٣ آلاف ريال، كانت ب١٠"، مضيفا "خلقت حياة جديدة لإنسان، ويش الفرحة اللي تحس فيها".

وتساءل خلال حديثه مع مقدم "البودكاست"، أيهما أفضل" خلق حياة جديدة لإنسان، أم تتابع الأسهم"، واصفا فعل الخير بـ"متعة".

واختتم الشثري مقطع الفيديو قائلا:" الخير موجود".