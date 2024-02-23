شكرا لمتابعة خبر عن مصنع حلويات يصنع خيمة كاملة من الكيك بمناسبة يوم التأسيس.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تشهد المملكة اليوم احتفالات بيوم التأسيس الذي يوافق الاحتفال به 22 فبراير من عام.

ويحتفل المواطنون ومحبي المملكة بهذا اليوم بطريقتهم الخاصة، ومن داخل إحدى مصانع الحلويات أبدعت سيدة في تقديم عمل فني مميز باستخدام الحلويات احتفالا بيوم التأسيس.

وقامت السيدة بصناعة خيمة كاملة من الكيك وبداخله تمثال لسيدة ترتدي وبجوارها عود وإبريق ومبخرة كما صنعت نخيل أيضا من الكيم بمناسبة يوم التأسيس.

يذكر أن يوم 22 فبراير يرمز إلى العمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة عندما أسس الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى عام 1139هـ / 1727م.