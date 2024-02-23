شكرا لمتابعة خبر عن إطلالة ساحرة لـ زوجة الفنان عبدالله السدحان احتفالاً بيوم التأسيس .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تألقت منيرة العبدالله زوجة الفنان عبدالله السدحان ، بإطلالة تراثية أنيقة في احتفالات يوم التأسيس .

واستعرض مقطع فيديو متداول إطلالة العبدالله ، حيث ظهرت وهي ترتدي عباءة أنيقة وهي تجلس على كرسي ، بينما أكملت إطلالتها بمشغولات ذهبية وتركت شعرها منسدلاً على ظهرها زادها جمالاً وجاذبية .

ويحتفل المواطنين بذكرى يوم تأسيس المملكة ، وذلك من خلال عدة فعاليات في مختلف مناطق المملكة .

ويُذكر أن المملكة تحتفل يوم 22 فبراير من كل عام بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود عام 1139ه‍ / 1727 م .