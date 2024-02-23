تراند اليوم : المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية يسخر من هدية روسيا لزعيم كوريا الشمالية

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صحيفة الخليج 365: علق مسؤول بالولايات المتحدة على إهداء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ ، سيارة روسية فاخرة .
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي بواشنطن: "في الواقع، بصراحة، لم أكن أعلم أن هناك شيئا اسمه سيارة روسية فاخرة". حسب " سكاي نيوز" .
وأضاف : "آمل أن يحصل كيم على ضمان ممتد للسيارة. لست متأكدا إذا كنت سأشتري سيارة فاخرة فإن روسيا ستكون المكان الذي سأبحث فيه".
وواصل ميلر: "إذا كان هذا صحيحا، فيبدو أن روسيا تنتهك مرة أخرى قرارات مجلس الأمن التي أيدتها هي نفسها".