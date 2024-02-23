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تراند اليوم : المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية يسخر من هدية روسيا لزعيم كوريا الشمالية

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صحيفة الخليج 365: علق مسؤول بالولايات المتحدة على إهداء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ ، سيارة روسية فاخرة .

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي بواشنطن: "في الواقع، بصراحة، لم أكن أعلم أن هناك شيئا اسمه سيارة روسية فاخرة". حسب " سكاي نيوز" .

وأضاف : "آمل أن يحصل كيم على ضمان ممتد للسيارة. لست متأكدا إذا كنت سأشتري سيارة فاخرة فإن روسيا ستكون المكان الذي سأبحث فيه".

وواصل ميلر: "إذا كان هذا صحيحا، فيبدو أن روسيا تنتهك مرة أخرى قرارات مجلس الأمن التي أيدتها هي نفسها".

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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