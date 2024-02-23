تراند اليوم : بالفيديو.. غادة الشهري تحذر من المستشرفين .. وتعلق "الدين بريء منكم" 

صحيفة الخليج 365: كشفت المعلمة " غادة الشهري " في مقطع فيديو ، الفرق بين من يقدمون النصائح من أجل الدين ، ومن يفعل ذلك للظهور على أكتاف الناس .

وقالت الشهري في الفيديو : " نحن نعرف من يخاف على الدين ، نعرف الناصح الذي يخاف على الدين وليس المستشرف .. الناس تنورت وتعلمت .

واستكملت: وهناك فرق كبير بين زنديق وناصح أمين . مٌضيفه: أنا يدخل علي ناس متدينين فعلا وجميلين ، ويدخلون علي في الخاص بالحسنى والأدب ، وليس هدفهم الاستشراف أمام الناس ، لمآرب أخرى وليس للدين ، فالدين بريء منكم .. لا تلمس الدين بأي شيء وهو بريء منها .

وواصلت: ممكن الفئات التي لا زالت جاهلة السطحية , البسيطة والساذجة ، يصدقون من مثلكم .. لكن المتعلمين والمتنورين يعرفون الفرق بين من ينصحون للدين ، والمستشرف الكذاب "اخجلوا ".

واستطردت: للنصح منهج وطريقة ، ليس الاستشراف والظهور على أكتاف الناس ، وإظهار العفة ، ليتكم تعلمون ماذا عرفت عن أحد المستشرفين؟! .