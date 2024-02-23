تراند اليوم : أغرب وأبشع جريمة في مصر.. " معلم" يقطّع جسد أحد طلابه بمنشار لسبب صادم

صحيفة الخليج 365: كشفت الأجهزة الأمنية المصرية ملابسات العثور على جثمان طالب ثانوي مشطورا لنصفين وذلك بعد اختفائه في ظروف غامضة.

العثور على نصف الجثة

وكانت الأجهزة الأمنية في الدقهلية تلقت بلاغا بالعثور على النصف السفلي لجثة شخص في مصرف مائي.

تحديد الهوية

وبتحليل الحامض النووي للجزء السفلي من الجثمان وتحليل البصمة الوراثية تبين أن الجثمان للطالب المختفي.

التوصل للمتهم

وتبين من التحقيقات أن وراء ارتكاب الحادث معلم فيزياء يتلقى الطالب القتيل لديه درسا خصوصيا واشترك معه نجار للتخلص من الجثة.

ملابسات الجريمة

وأوضحت التحقيقات أن معلم الفيزياء كان خسر عدة مبالغ مالية بسبب لعب القمار، وقرر خطف أحد طلابه، لطلب فدية من أسرته، مضيفة أن الجاني وخلال محاولته تصوير فيديو للطالب لابتزاز أسرته وضع سكين على رقبته إلا أن الطالب تحرك َما أدى لقطع شريان ووفاته في الحال.

واستعان المعلم بنجار لتقطيع الجثة بمنشار ، لمحاولة التخلص منها في عدة أماكن لإخفاء معالم الجريمة.