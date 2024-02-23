تراند اليوم : اشتهر بـ" راعي بيشة".. من هو بن كدسة" تاجر السلاح الذي ساند الملك عبد العزيز أثناء توحيد جنوب المملكة

صحيفة الخليج 365: أوضح الدكتور مسفر سعد الخثعمي، أستاذ التاريخ، أن الشيخ سعيد بن علي بن موسى بن كدسة، المعروف بـ" راعي بيشة" قام بدور مهم لمساندة المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن وأبنائه من بعده أثناء توحيد جنوبي البلاد وبناء الدولة السعودية الحديثة.

شراء الأسلحة

وقال الخثعمي: "بن كدسة" كان يعمل تاجر ويقوم بشراء كميات كبيرة من الأسلحة الجيدة ويرسلها إلى الملك عبد العزيز، وتكفَّل بتجهيز الحملات العسكرية لتأديب الثائرين والمناوئين للدولة". حسب "العربية.نت".

العمل الخيري

وتابع: "كانت له جهود بارزة في مجال العمل الخيري، من أجل نشر تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة، فضلاً عن سعيه الحثيث للقضاء على البدع والخرافات والفتن".