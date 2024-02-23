شكرا لقرائتكم مباني وزارة الداخلية تكتسي اللون الأخضر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - اكتست مباني وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية وإمارات المناطق في جميع مناطق السعودية، اللون الأخضر احتفاءً بذكرى يوم التأسيس الذي يوافق الـ22 من شهر فبراير في كل عام.

يذكر أن وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية أقامت بهذه المناسبة فعاليات وعروضًا عسكرية وموسيقية ودرامية وشعرية في مدينة الرياض، وفعاليات ميدانية في عدد من المناطق.