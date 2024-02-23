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مباني وزارة الداخلية تكتسي اللون الأخضر

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الرياض - محمد الوسيري - اكتست مباني وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية وإمارات المناطق في جميع مناطق ، اللون الأخضر احتفاءً بذكرى يوم التأسيس الذي يوافق الـ22 من شهر فبراير في كل عام.

يذكر أن وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية أقامت بهذه المناسبة فعاليات وعروضًا عسكرية وموسيقية ودرامية وشعرية في مدينة الرياض، وفعاليات ميدانية في عدد من المناطق.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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