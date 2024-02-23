شكرا لقرائتكم رئاسة الأمر بالمعروف تشارك في يوم التأسيس بخطة ميدانية وتوعوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تشارك الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في فعاليات يوم التأسيس بخطة ميدانية وتوعوية متكاملة تركز على الحضور الميداني في الأماكن العامة والحيوية مع تعزيز العمل في المتنزهات والأسواق ومناطق الكثافة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، إضافة إلى النشاطات التوعوية المصاحبة.

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كما فعّلت الرئاسة العامة وسائلها التوعوية المتنقلة والتي تشمل المنصة التوعوية ، والمعرض المتنقل الإلكتروني، والحافلة التوعوية .

وفي ذات الوقت تشارك فروع الرئاسة العامة بدورها في تنفيذ خطط العمل المعدة بهذه المناسبة عبر مناطق المملكة الثلاثة عشر، مع تطبيق ما تضمنته من محاور توعوية وميدانية، تحقيقاً لدور الرئاسة الفاعل في هذه المناسبة الوطنية.

كما تم تفعيل المصليات المتنقلة في الميادين العامة، بالإضافة لعرض المواد التوعوية التي تعزز الجانب الوطني عبر اللوحات الإعلانية واللوحات الإلكترونية في المرافق العامة والخاصة.

كما تزينت مباني فروع الرئاسة العامة عبر مناطق المملكة بأبهى حلة احتفاء بهذه المناسبة الوطنية العزيزة.

الجدير بالذكر أن هذه المشاركة تأتي بتوجيه ومتابعة من معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.