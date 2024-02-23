شكرا لقرائتكم الرئيس المصري يهنئ الملك سلمان بذكرى يوم التأسيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - هنأ فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وأعرب فخامته في برقية تهنئة بهذه المناسبة عن أطيب التهاني ودوام التقدم والتوفيق للمملكة قيادةً وشعباً.

وأكد عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص الدائم على ترسيخها في جميع المجالات.