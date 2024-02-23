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الديوان الملكي: وفاة الأمير فهد بن عبدالمحسن بن عبدالله بن جلوي آل سعود

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شكرا لقرائتكم الديوان الملكي: وفاة الأمير فهد بن عبدالمحسن بن عبدالله بن جلوي آل سعود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

” بيان من الديوان الملكي ”

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انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / فهد بن عبدالمحسن بن عبدالله بن جلوي آل سعود، خارج المملكة، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الجمعة الموافق 13 / 8 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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