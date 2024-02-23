شكرا لقرائتكم الديوان الملكي: وفاة الأمير فهد بن عبدالمحسن بن عبدالله بن جلوي آل سعود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

” بيان من الديوان الملكي ”

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انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / فهد بن عبدالمحسن بن عبدالله بن جلوي آل سعود، خارج المملكة، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الجمعة الموافق 13 / 8 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.