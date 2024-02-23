شكرا لمتابعة خبر عن شاب يحتفل بزواجه بالزي التراثي بمناسبة يوم التأسيس .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - احتفل شاب بزواجه في أحد المولات المملكة بالزي الوطني ، وذلك بمناسبة يوم التأسيس .

وأظهر مقطع فيديو متداول العروسان وهما يرتديان ملابس تراثية ، حيث تألقا بالملابس التي تعكس ثقافة المملكة في هذا اليوم المميز ، كما شهد حفل الزفاف حضور مجموعة من الشباب والفتيات يرتدون أيضاً الزي التراثي مما أضفى نوعاً جواً مميزاً في الاحتفال .

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع الفيديو ، حيث أبدوا إعجابهم بفكرة الاحتفال الفريدة من نوعها بالتزامن مع يوم تأسيس المملكة .

والجدير بالذكر أن يوم 22 فبراير من كل عام تحتفل المملكة بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود عام 1138ه‍ /1727م .