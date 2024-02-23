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تراند اليوم : شاهد.. طفلة فلسطينية تبكي لحصولها على كيس من الخبز بعد 130 يوماً

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صحيفة الخليج 365: سلطت قناة "العربية"، الضوء على بكاء طفلة فلسطينية بعد حصولها على كيس من الخبز الأبيض المصنوع من الدقيق بعد 130 يوماً.

رغيف الخبز

وقال التقرير: البكاء فرحاً لرؤية رغيف الخبز هو ردة فعل عائلة نازحة حين وصلها كيس خبز أبيض بعد غياب طويل.

قلة الأكل

وقال طفل فلسطيني، إن شقيقته تبكي من قلة الأكل، مضيفا: بطلنا نأكل هاد الخبز ولا عمرنا شفناه من 130 يوماً.

مجوهرات نادرة

وأشار التقرير: في القطاع المحاصر وبين خيام النازحين بات الخبز المصنوع من دقيق القمح كمجوهرات نادرة، لافتا: يقول الغزيون إن كيس الطحين وصل ثمنه لنحو 750 دولارا فيما بلغ سعر الكيلو الواحد 30 دولارا هذا في حال عثر عليه في المناطق الشمالية.

علف الدجاج

وقالت سيدة فلسطينية:"حبة الطحين الأبيض ما لقيناها وولادي صاروا يقولوا نفسنا في الرغيف العادي نأكله، وطحين الذرة تبع علف الدجاج هو اللي إحنا بنأكله منه مبرد".

غياب طويل

وختم التقرير: قبلات الأم وأطفالها طبعت على أرغفتهم قبل أكلها كنعمة وصلتهم بعد غياب طويل.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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