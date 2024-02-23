تراند اليوم : خلال اليومين القادمين.. أمريكا تتوعد روسيا بفرض مئات العقوبات الجديدة وتكشف عن الجهات التي سوف تستهدفها

صحيفة الخليج 365: توعدت الولايات المتحدة، روسيا بحزمة جديدة من العقوبات تزامنا مع مرور عامين على الحرب التي شنتها ضد أوكرانيا وبعد وفاة المعارض الروسي البارز، أليكسي نافالني.

حزمة جديدة

ومن جهتها، أوضحت فيكتوريا نولاند، وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، أن الولايات المتحدة ستفرض "مئات ومئات ومئات" العقوبات على روسيا في حزمة جديدة بمناسبة الذكرى الثانية لغزوها أوكرانيا.

آلة حرب

وأشارت نولاند إلى أن بعض العقوبات ستستهدف المسؤولين عن وفاة زعيم المعارضة الروسي، نافالني، لكن معظمها سيطال "آلة حرب (الرئيس فلاديمير) بوتين" ويسد الفجوات في العقوبات الحالية، وفق "الحرة".

عقوبات ساحقة

وتابعت نولاند في تصريحات بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: "سنفرض حزمة جديدة ساحقة من العقوبات، المئات والمئات والمئات منها خلال اليومين المقبلين... وبعضها سيستهدف الأشخاص المتورطين مباشرة في وفاة نافالني".

سد الثغرات

وأبانت أن الغالبية العظمى منها تهدف إلى إضعاف "آلة حرب بوتين، وسد الثغرات في نظام العقوبات التي تمكن من تفاديها، لكنني أتوقع أنه مع مرور الوقت، سنكون قادرين على فرض المزيد والمزيد من العقوبات".