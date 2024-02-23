وزارة الداخلية تشارك بعروض عسكرية وموسيقية ودرامية وشعرية احتفاء بيوم التأسيس

شاركت وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية بعروض عسكرية وموسيقية ودرامية وشعرية من رؤية وإنتاج الوزارة، احتفاءً بذكرى يوم التأسيس الذي يوافق 22 من شهر فبراير في كل عام، تحت عنوان (الإنسان والأرض)، المقام في الصالات الخضراء بمدينة الرياض، خلال الفترة ( 21-22 فبراير 2024)، حيث يبدأ العرض الأول الساعة 4:30 مساءً، والعرض الثاني الساعة 8:30 مساءً.
ويأتي اختيار عنوان (الإنسان والأرض) تجسيدًا لرسالة المواطن منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى، ورؤية المملكة التنموية في العصر الحديث وإسهاماتها العالمية في ترسيخ المفاهيم الداعية لصون الأرض، المستمدة من ثقافة المجتمع الأصيلة.
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