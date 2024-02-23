تراند اليوم : ‏شاهد : ردة فعل طفلة من غزة بعد رؤية الخبز لأول مرة منذ 130 يوما

صحيفة الخليج 365: سلطت قناة "العربية"، الضوء على بكاء طفلة فلسطينية بعد حصولها على كيس من الخبز الأبيض المصنوع من الدقيق بعد 130 يوماً.

رغيف الخبز

وقال التقرير: البكاء فرحاً لرؤية رغيف الخبز هو ردة فعل عائلة نازحة حين وصلها كيس خبز أبيض بعد غياب طويل.

قلة الأكل

وقال طفل فلسطيني، إن شقيقته تبكي من قلة الأكل، مضيفا: بطلنا نأكل هاد الخبز ولا عمرنا شفناه من 130 يوماً.

مجوهرات نادرة

وأشار التقرير: في القطاع المحاصر وبين خيام النازحين بات الخبز المصنوع من دقيق القمح كمجوهرات نادرة، لافتا: يقول الغزيون إن كيس الطحين وصل ثمنه لنحو 750 دولارا فيما بلغ سعر الكيلو الواحد 30 دولارا هذا في حال عثر عليه في المناطق الشمالية.

علف الدجاج

وقالت سيدة فلسطينية:"حبة الطحين الأبيض ما لقيناها وولادي صاروا يقولوا نفسنا في الرغيف العادي نأكله، وطحين الذرة تبع علف الدجاج هو اللي إحنا بنأكله منه مبرد".

غياب طويل

وختم التقرير: قبلات الأم وأطفالها طبعت على أرغفتهم قبل أكلها كنعمة وصلتهم بعد غياب طويل.