تراند اليوم : العثور على وثائق سرية تكشف التزاما من "حزب الله" للسنوار باجتياح شمال إسرائيل في حال تنفيذ هجوم 7 أكتوبر

صحيفة الخليج 365: أفادت وثائق قال الجيش الإسرائيلي إنه عثر عليها في خان يونس، أن زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار، كان متأكدا من أن حزب الله سيتفح جبهة قتال جديدة ضد إسرائيل عقب هجوم 7 أكتوبر.

معركة جديدة

ووفق صحيفة "يديعوت أحرنوت" فإن الوثائق أوضحت أن السنوار أخبر معاونيه أن حزب الله سيفتح معركة جديدة موازية للهجوم الذي نفذته حماس على إسرائيل.

الحرية العظمى

وبحسب الوثيقة، كتب السنوار إلى شركائه: "لقد تلقينا التزاما بأن المحور سيشارك في مشروع الحرية العظمى، نظرا لطبيعة العلاقة التي نعمل عليها"، وفق موقع "الحرة".

عمليات حماس

وأشارت الصحيفة: تبين وثائق إضافية أن السنوار قال إنه تلقى التزاما من حزب الله بأنه سيحارب إسرائيل في الشمال، بالتوازي مع عمليات حماس، وحتى محاولة التسلل إلى إسرائيل وغزو المدن في منطقة الجليل.