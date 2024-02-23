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تراند اليوم : بنزيما يحسم الجدل بشأن رحيله عن الاتحاد.. ويكشف حقيقة خلافه مع المدرب "جاياردو" _فيديو

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صحيفة الخليج 365: حسم لاعب نادي الاتحاد الفرنسي كريم بنزيما، الجدل بشأن رحيله عن الاتحاد، كاشفا حقيقة خلافه مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

وقال بنزيما في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد": كل ما أشيع حول رحيلي عن الاتحاد أخبار مزيفة، وأنا سعيد في وأبذل قصارى جهدي وأتمنى تقديم الأفضل.

وحول غيابه عن معسكر دبي، ذكر: اسأل المدرب فيما يخصني أنا مستعد للعب ومن جهتي لا توجد لدي مشاكل مع أحد وإذا كنت تعتقد بوجود مشكلة مع المدرب اسأله، مضيفا: عليك سؤال المدرب عن معسكر دبي، فأنا كنت مستعد وأتدرب مع الفريق.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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